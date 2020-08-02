Захарова ответила на заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:29:42+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский», чтобы попытаться понять, «что же записано в Минских соглашениях».

Так дипломат прокомментировала слова Кравчука, нового главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, который заявил, что «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях».

«Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы», - напомнила Захарова.

«Немаловажный факт - из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано», - предложила официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.

Напомним, 30 июля Кравчук согласился заменить Кучму и стать полпредом в контактной группе по Донбассу, а позже заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу, выступив за «особенную систему управления».

ИСТОЧНИК KP.RU