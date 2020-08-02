Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:59:21+03:00

Попова уверена, что вакцина от коронавируса будет безопасной и эффективной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уверена в безопасности и эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции, которая разработана российскими учеными.

"У меня нет сомнений, что вакцина [против коронавируса], которая попадет сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на российском рынке никогда не появлялось вакцины, которая бы вызывала сомнения.

"У нас идет очень трепетное отношение к качеству вакцин и очень жесткий контроль за их качеством. У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины", - подчеркнула Анна Попова.

Она также напомнила, что на данном этапе ни один ученый не обладает полным спектром знаний о новом коронавирусе, соответственно и о том, как будет вести себя организм после вакцинации. Но она выразила надежду, что иммунитет людей будет устойчив к COVID-19, сказала она в своем интервью на телеканале «Россия-1».

Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала о том, что вакцина подразумевает две прививки.

"То есть нужно один раз сделать инъекцию и через 21 день - вторую", - разъяснила Анна Попова.

Напомним, что клинические испытания вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России завершились. А вакцина, разрабатываемая Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит клинические испытания. Вакцинация в России планируется начаться в октябре. Об этом сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU