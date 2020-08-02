В Ростуризме рассказали, нужно ли будет доплачивать за обсервацию в отелях Турции при заражении коронавирусом

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:05:51+03:00

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Для отелей в Турции, которые принимают туристов из-за рубежа, разработан специальный регламент. В эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Общественного совета Ростуризм Дмитрий Давыденко, и объяснил, что делать тем, кто купил путевки на турецкие курорты.

Эксперт отметил, что все отели получили сертификаты безопасности, которые выдаются при соблюдении ряда требований. «В больших отелях целое крыло выделено под случаи возможного размещения там заболевших и для обсервации лиц, которые прибыли… В отелях поменьше это несколько номеров, но они все отдельно расположены. Плюс там предусмотрено соответствующее обслуживание, чтобы люди не посещали общие места», - пояснил он.

В случае, если турист заболеет коронавирусом, он будет помещен в стационар. Для тех, кто находился с ним рядом предусмотрена обсервация на две недели, однако зачастую у человека путевка на семь дней. «Если отель уже оплачен, то он уже за него заплатил. Если не оплачен, то он будет платить что-то, но эта сумма, думаю, будет достаточно посильная. Я думаю, что это все уже в цене будет заложено в итоге», - уточнил специалист

По словам Давыденко, когда отель продает количество номеров туроператору, он уже заложил эти цены.

«Так, отель на 500 номеров, 50 номеров находятся в этом фонде. Другие люди, которые не являются потенциально теми, кто может заболеть, там не могут проживать. Этот номерной фонд специально выделен под тех, кто может попасть на карантин. И эти номера уже оплачены, по сути. Человеку не нужно будет доплачивать, или это будет очень небольшая сумма. Что касается его возврата домой, билет и все остальное, то это он уже тоже оплатил. Туроператор будет переносит билеты или это будет покрываться страховой компанией в случае, если человек заболел», - сообщил председатель Общественного совета Ростуризм

Напомним, ранее глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр пообещал, что цены на отдых в турецких отелях в этом сезоне повышаться не будут, и останутся на уровне прошлого года

ИСТОЧНИК KP.RU