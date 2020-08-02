«Буду в другом суде»: адвокат Михаила Ефремова будет просить о переносе дела не придет на заседание
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, заявил, что не сможет прийти на заседание суда по уголовному делу о смертельном ДТП.
Пресненский суд Москвы начнет рассматривать его по существу 5 августа, однако, по словам адвоката, в этот день он будет на другом заседании в Новосибирской области по делу, которое слушается уже шесть месяцев.
«Я не приду, я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?», - цитирует РИА Новости слова адвоката.
Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела или разрешения суда вести видеотрансляцию процесса.
Напомним, на состоявшемся 30 июля заседании суд продлил срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января этого года. Следующее заседание состоится 5 августа. При этом адвокаты обвиняемого в суд так и не явились.
Адвокат Ефремова заявил, что всегда готов к победе.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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