«Буду в другом суде»: адвокат Михаила Ефремова будет просить о переносе дела не придет на заседание

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:30:52+03:00

Адвокат Михаила Ефремова будет просить о переносе дела не придет на заседание Фото: Иван МАКЕЕВ

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Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, заявил, что не сможет прийти на заседание суда по уголовному делу о смертельном ДТП.

Пресненский суд Москвы начнет рассматривать его по существу 5 августа, однако, по словам адвоката, в этот день он будет на другом заседании в Новосибирской области по делу, которое слушается уже шесть месяцев.

«Я не приду, я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?», - цитирует РИА Новости слова адвоката.

Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела или разрешения суда вести видеотрансляцию процесса.

Напомним, на состоявшемся 30 июля заседании суд продлил срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января этого года. Следующее заседание состоится 5 августа. При этом адвокаты обвиняемого в суд так и не явились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793499" frameborder="0"></iframe> Адвокат Ефремова заявил, что всегда готов к победе.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU