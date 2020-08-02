Сколько потеряют российские кинотеатры из-за пандемии, рассказал эксперт

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:37:39+03:00

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О том, как сказалась пандемия коронавируса на российских кинотеатрах в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Станиславович Березин. Он отметил, что потери оказались очень большими и возможно окажутся еще больше к концу года.

«Мы четыре месяца просто стояли закрытыми. Никакого дохода у нас не было. Пока мы в размерах страны оцениваем убытки на 1 августа примерно в 10 млрд. рублей прямых убытков. И примерно еще 20 млрд. недополученных доходов от продажи билетов, газировки и так далее. К концу года, думаю, эти убытки достигнут примерно 50 млрд», - сказал Березин.

Он подчеркнул, что такие прогнозы связанны в первую очередь с нестабильной эпидемиологической ситуацией не столько в России, сколько мире. Он также подчеркнул, что востребованность услуги кинотеатров напрямую зависит и от зрителя. На данный момент, одна часть зрителей просто опасается посещать общественные места, другая часть готова пойти на любое кино, а третья ждет громких премьер, даты которых также неустойчивы.

«Фильм «Довод» Кристофера Нолана уже раз пять переносился. Сейчас он стоит на 10 сентября в России. «Мулан», премьеру которого ждали летом, вообще пока снят с проката. Очень много фильмов ушло на следующий год. Очень много фильмов с неопределенной датой. Продюсеры выжидают, когда фильм можно будет выпустить в кинотеатрах, чтобы собрать денег», - заключил эксперт.

Напомним, что в связи пандемией общественные заведения, в том числе и кинотеатры, были закрыты. Выход многих мировых премьер отложен на неопределённый срок. В Москве кинотеатры смогли приступить к работе только спустя 4,5 месяца после объявленного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU