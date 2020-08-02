2020-08-02T16:44:15+03:00
Общество

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о его «миллиардах»

Глава РПЦ объяснил, откуда появились нападки на Русскую православную церковь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нападки на Русскую православную церковь связаны с тем, что церковь «говорит Божию правду», и это многим не нравится. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после богослужения в храме Пророка Илии, в Обыденском переулке в Москве.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», - сказал глава Русской православной церкви.

Кирилл привел в пример случай, когда один из священников попросил его, тогда еще митрополита, о материальной помощи.

«Помогите из своих … У вас же шесть миллиардов долларов», - сказал архиерей. «Я посмотрел на этого владыку и сказал: «Ты не шутишь?» - «Да нет»… Значит, этот бред достиг сознания архиерея и он в него поверил», - рассказал патриарх.

Также глава РПЦ назвал божественную правду великой силой, которая «одних привлекает, других раздражает, а у третьих провоцирует агрессию против тех, кто ее провозглашает», однако, он подчеркнул, что несмотря на это, церковь не боится говорить «Божию правду», и будет делать подобные заявления, какой бы неграмотной или старомодной ее бы ни называли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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