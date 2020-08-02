2020-08-02T17:10:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие тревожные сигналы говорят об осложнениях после коронавируса, рассказала врач

Врач-терапевт посоветовала постоянно находиться под наблюдением врача после коронавируса и соблюдать все предписания специалистов
Анастасия РЫШКОВА
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При первых признаках недомогания необходимо обратиться к специалистуПри первых признаках недомогания необходимо обратиться к специалистуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О том, как следить за своим здоровьем после коронавируса, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Медик посоветовала очень четко выполнять указания лечащего врача, акцентируя на том, что каждый случай индивидуален.

«Я не возьму на себя смелость давать всем единые рекомендации. Нужно слушать своего врача и не бояться задать ему вопрос, что можно сделать, чтобы быстрее выздороветь. Нужно соблюдать правильный режим, высыпаться как следует. Это важно для выздоровления», - сказала врач-терапевт.

Она посоветовала следить за питанием. Употреблять больше естественных продуктов, зелени. Нужно выполнять физическую нагрузку, но вводить ее постепенно после болезни. Надежда Чернышева настоятельно рекомендует при первых признаках недомогания обращаться к врачу, а не ждать, что они пройдут сами.

«Если внезапно на фоне того, что постепенно после заболевания состояние улучшалось, вдруг опять появилась одышка при физической нагрузке или ощущение сдавленности за грудиной, чувство нехватки воздуха, необычные головные боли или головокружения, чувство сердцебиения говорит о том, что надо насторожиться. И с этим нужно обратиться к врачу. Бывают случаи, что и сердечный ритм нарушается, и головокружения появляются. Иногда со зрением проблемы бывают. Нужно сразу при малейших признаках изменившейся картины самочувствия обратиться к специалисту», - заключила она.

На 1 августа в мире насчитывается более 18 миллионов заразившихся коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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