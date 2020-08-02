В самолете разгорелась массовая драка из-за отказа двух пассажиров надеть маску
На самолетах в Европе действует правило об обязательное ношение защитных масок, однако есть те, кто ослушался, и были «наказаны» за свое поведение.
На рейсе KLM из Амстердама на Ибицу двое пьяных мужчин отказались надеть медицинские маски, что не устраивало других туристов, и в итоге пассажиры устроили массовую драку.
Изначально отказавшиеся надеть маску подверглись словесному «нападению», но после противостояние поросло в рукопашную схватку. Об этом голландскому информационному агентству ANP рассказал представитель KLM, который отметил, что в результате драки никто серьезно не пострадал
Оба мужчины были пьяны, и были задержаны испанскими силами безопасности после посадки.
Кадры драки выложили в интернет, на них видно, что один из бунтовщиков находится в самолете с голым торсом, и получает удар кулаком в лицо от другого пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU