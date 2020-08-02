2020-08-02T17:12:50+03:00
В мире

В самолете разгорелась массовая драка из-за отказа двух пассажиров надеть маску

На рейсе из Амстердама на Ибицу туристы не смирились с нарушением санитарных правил [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В самолете разгорелась массовая драка из-за отказа двух пассажиров надеть маскуВ самолете разгорелась массовая драка из-за отказа двух пассажиров надеть маскуФото: Иван ВИСЛОВ
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На самолетах в Европе действует правило об обязательное ношение защитных масок, однако есть те, кто ослушался, и были «наказаны» за свое поведение.

На рейсе KLM из Амстердама на Ибицу двое пьяных мужчин отказались надеть медицинские маски, что не устраивало других туристов, и в итоге пассажиры устроили массовую драку.

Изначально отказавшиеся надеть маску подверглись словесному «нападению», но после противостояние поросло в рукопашную схватку. Об этом голландскому информационному агентству ANP рассказал представитель KLM, который отметил, что в результате драки никто серьезно не пострадал

Оба мужчины были пьяны, и были задержаны испанскими силами безопасности после посадки.

Кадры драки выложили в интернет, на них видно, что один из бунтовщиков находится в самолете с голым торсом, и получает удар кулаком в лицо от другого пассажира.

michighclubmichighclub
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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В самолете разгорелась массовая драка из-за отказа двух пассажиров надеть маску
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