50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:28:13+03:00

Одну из них воспитывала мать, а вторую отдали в детский дом, когда ей было всего полгода

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Две сестры из американского штата Небраска нашли друг друга благодаря коронавирусу. Они не виделись 50 лет.

Дорис Криппен 73 лет заболела в мае. Ее организм настолько ослаб от болезни, что женщина однажды потеряла сознание и сломала руку. Врачи диагностировали у нее коронавирус и госпитализировали женщину на 30 дней.

После выписки она поехала на осмотр в реабилитационный центр, который находится в городе Фремонт. Оказалось, что там работает уже более двадцати лет ее родная сестра - 53-летняя Бев Боро.

Бев рассказала, что, как только она увидела имя сестры в списках, то сразу догадалась, что это именно она.

"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", — сказала Бобо.

Оказалось, что Криппен с годами стала плохо слышать и Боро написала имя их общего отца на доске, чтобы сестра поняла, кто перед ней. Криппен кивнула в знак того, что поняла и подтвердила, что она его дочь.

"Это было благословение Господа, что меня отправили сюда, потому что, если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее", — сказала Криппен.

Она тщетно пыталась найти сестру много лет, но так и не смогла получить ни в одной организации достоверной информации о родственнице. Оказалось, что сестры рождены от одного отца. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро удочерили, когда ей было всего пол года, сообщает UPI.

ИСТОЧНИК KP.RU