Кому следует отказаться от путешествий, рассказали в Минздраве

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:25:25+03:00

Пациентам с хроническими болезнями не советуют находиться в местах скопления людей и выбирать индивидуальный отдых

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В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от перелетов и посещения общественных мест. Под рекомендации попадают люди, имеющие хронические заболевания и лица старшего возраста. Это связано с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания", - приводит слова специалиста пресс-служба Минздрава России.

Он пояснил, что в местах скопления людей особенно высок риск инфицирования.

"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул инфекционист.

В летний сезон эксперт посоветовал посещать места, где нет массового скопления людей. Выходить на индивидуальные прогулки в парки и походы. Он напомнил и про средства индивидуальной защиты маски и перчатки, которые должны быть всегда при себе.

Ранее врач терапевт, в эфире радио «Комсомольская правда» говорила о том, что после перенесенного коронавируса при первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Одышка, слабость, учащенное сердцебиение говорят о том, что организм ослаб и требует осмотра медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU