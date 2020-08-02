Ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:27:45+03:00

После заражения COVID-19 организм начинает слишком активно бороться с инфекцией, что вызывает тяжелое течение болезни

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Ученые из Университета Сан-Франциско выяснили, что коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию и она мешает борьбе с инфекцией.

Специалисты считают, что уже через несколько минут после попадания вируса в организм, он начинает бороться с ним. Парадоксально, но именно это приводит к тяжелому течению болезни в дальнейшем. Специалисты отмечают, что реакция организма на грипп и коронавирус существенно отличается.

Также они отметили, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие органы. Этому способствуют белковые шипы клеток коронавируса. Однако попадание в организм через дыхательные пути является для инфекции самым легким. Данные предоставил портал MedicalXpress.

На 1 августа в мире насчитывается более 18 миллионов заразившихся коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128.

ИСТОЧНИК KP.RU