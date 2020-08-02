2020-08-02T18:30:48+03:00
В мире

Назвали дату обращения Лукашенко к белорусскому народу и парламенту

Ранее президент Белоруссии созвал третьей внеочередной сессии Национального собрания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали дату обращения Лукашенко к белорусскому народу и парламентуНазвали дату обращения Лукашенко к белорусскому народу и парламентуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обращение президент Белоруссии Александр Лукашенко к народу и Национальному собранию республики состоится во вторник, 4 августа. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, отметив, что никаких переносов не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнила, что 3 августа, как и планировалось, обе палаты парламента Белоруссии откроют свои сессии, где «депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня». «На следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», - приводит ее слова белорусское агентство БелТА.

На прошлой неделе, 24 июля, президент Белоруссии подписал указ о созыве в Минске в понедельник, 3 августа, третьей внеочередной сессии парламента для заслушивания ежегодного послания главы государства.

Традиционно белорусский лидер выступает с посланием к народу и парламенту в ходе весенней сессии Национального собрания. В этом году обращение было запланировано на середину апреля, однако 25 апреля, в ходе субботника, Лукашенко сообщил о переносе.

Напомним, через неделю, 9 августа, состоятся в Белоруссии президентские выборы. Центризбирком республики принял решение о регистрации пяти кандидатов, в том числе действующего главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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