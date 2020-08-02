2020-08-02T18:46:54+03:00
В мире

«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста

Санна Марин и Маркус Райкконен уже воспитывают дочь, которой два с половиной года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболистаФото: Instagram.com
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена, с которым встречается 16 лет. Свадьба прошла в резиденции главы правительства, куда были приглашены лишь самые близкие родственники и друзья.

Пара уже воспитывает дочь, которой два с половиной года.

«Я счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы многое видели и пережили вместе, делили радости и горести, поддерживали друг друга в чащобе и в бурю. Мы прожили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери», - написала финский лидер в своем Instagram, поблагодарив своего мужа за то, что он всегда оставался рядом с ней.

Санна Марин заняла пост премьер-министра в декабре прошлого года, и стала третьей женщиной возглавившей финское правительство, а также самым главой кабмина не только в Финляндии, но и во всем мире. При этом, несмотря на возраст, 34-летняя Санна Марин - опытный политик. Она пришла в политику 13 лет назад и сделала стремительную карьеру на муниципальном и региональном уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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