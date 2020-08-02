2020-08-02T18:59:23+03:00
Происшествия

Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими

Командование морской пехоты приняло решение прекратить поиски после 40-часовой масштабной операции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшимиПропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшимиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семь морских пехотинцев и один военнослужащий Военно-морских сил Соединённых Штатов, пропавших без вести во время учений у берегов Калифорнии, признали погибшими. Об этом сообщается на странице экспедиционной дивизии морской пехоты США.

Как сообщил командующий 15-м экспедиционным батальоном полковник Кристофера Бронзи, командование приняло решение прекратить поиски после 40-часовой масштабной операции.

Бронзи отметил, что в поиске пропавших были задействованы служащие морской пехоты, береговой охраны и Военно-морских сил. Поиски проводились на площади более 1 тысяч квадратных морских миль с применением военных катеров и вертолетов. По словам командующего, в данных обстоятельствах существовала «крайне малая вероятность» успешного завершения поисков.

В заявлении сообщается, что причиной гибели восьми военнослужащих стал несчастный случай

Согласно представленной информации, боевая машина-амфибия с военными на борту начала тонуть, когда военнослужащие выполняли учебное задание у побережья Калифорнии в минувший четверг, 30 июля. Двое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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