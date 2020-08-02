2020-08-02T19:44:37+03:00
Общество

Россиянам упростили получение пособий на детей

Родителям не придется предоставлять документы об алиментах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Родителям не придется предоставлять документы об алиментахРодителям не придется предоставлять документы об алиментахФото: Артем КИЛЬКИН
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С начала ноября российским семьям станет легче получить пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением упростил оформление пособия, и сократил необходимый список документов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Для оформления выплат россиянам теперь не нужно будет предоставлять сведения об алиментах, поскольку ведь государственные органы будут сами получить эту информацию при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, что начиная с июня текущего года, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, ежемесячные пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет выплачиваются семьям с низкими доходами. Их размер составляет 50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе.

Размер таких ежемесячных пособий составляет половину от прожиточного минимуму для ребенка в конкретное регионе страны. Выплаты можно оформить через Единый портал государственных услуг или в многофункциональных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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