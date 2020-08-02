«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниила Квят вылетел с трассы «Сильверстоун» на 13-м круге четвертого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид, но машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение.
Квят рассказал, что все произошло, когда он менял настройки на руле и «просто в этот конкретный момент не смотрел на трассу». По его словам, он не думал, что удар получится «таким сильным»
«Это не был прокол или что-то подобное. Это просто красный поребрик … Я слишком сильно наехал на этот красный поребрик, и машину развернуло. Я полностью потерял над ней контроль. Авария была не слишком приятной, но всё случилось неожиданно», — цитирует российского гонщика Motorsport.
Россиянин добавил, что до аварии «была очень хорошая гонка»
Как писал сайт kp.ru, победу в Гран-при Великобритании одержал Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. При этом победе британца не помешал прокол левого переднего колеса на последнем круге. Гонщик успешно финишировал на трех колесах.
Русский менталитет Даниила Квята.Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят не встал на колено в поддержку борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии. Спортсмен объяснил: это против его русского менталитета…
ИСТОЧНИК KP.RU