2 Авг. 2020 2020-08-02T20:00:21+03:00

«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниила Квят вылетел с трассы «Сильверстоун» на 13-м круге четвертого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид, но машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение.

Квят рассказал, что все произошло, когда он менял настройки на руле и «просто в этот конкретный момент не смотрел на трассу». По его словам, он не думал, что удар получится «таким сильным»

«Это не был прокол или что-то подобное. Это просто красный поребрик … Я слишком сильно наехал на этот красный поребрик, и машину развернуло. Я полностью потерял над ней контроль. Авария была не слишком приятной, но всё случилось неожиданно», — цитирует российского гонщика Motorsport.

Россиянин добавил, что до аварии «была очень хорошая гонка»

Как писал сайт kp.ru, победу в Гран-при Великобритании одержал Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. При этом победе британца не помешал прокол левого переднего колеса на последнем круге. Гонщик успешно финишировал на трех колесах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790251" frameborder="0"></iframe> Русский менталитет Даниила Квята.Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят не встал на колено в поддержку борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии. Спортсмен объяснил: это против его русского менталитета…

ИСТОЧНИК KP.RU