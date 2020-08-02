Круглинской назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:21:17+03:00

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В эфире передачи «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинской рассказал, как прошло тренировочное ЕГЭ в этом году

Специалист обратил внимание на несколько параметров, так, зачастую к организации экзамена привлекаются одни и те же люди, и «из года в год набор операций, в принципе, один и тот же», а подготовка пунктов проведения экзамена проводится всегда так же по одним правилам. «Поэтому, думаю, коллеги уже знают, на что надо обращать внимание и где могут возникнуть проблемы. И все эти риски нивелируют в ходе подготовки», - отметил он.

По его словам, это тренировочные мероприятия, поэтому новые организаторы, как и старые организаторы, могли еще раз «руками эти процессы проделать», чтобы на экзаменах не было каких-то сбоев.

Однако Круглинский сообщил, что в этом году, особенность стало то, что на учебной платформе разместили набор тренажеров, которые «фактически позволяли имитировать все те действия, с которыми сталкивается организатор в аудитории». Созданная платформа размещена на сайте Федерального центра тестирования, и все организаторы, которые привлекались в этом году, прошли там обучение.

«Думаю, это имело определенного рода влияние», - заявил специалист

Как ранее сообщили в Минпросвящения, результаты ЕГЭ в этом году будут известны в августе, в этом же месяце состоится вторая волна сдачи выпускных экзаменов, но будет предназначена не для пересдач, а исключительно для тех учеников, кто пропустил основные сроки по болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU