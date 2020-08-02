2 Авг. 2020 2020-08-02T20:34:31+03:00

Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем Фото: Кадр видео

Видеоклип на песню UNO набрал более 138 миллионов просмотров [видео]

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Российский коллектив Little Big стал абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы на официальном сайте.

Видеоклип Little Big на песню UNO, с которой музыканты собирались поехать на Евровидение, побил рекорд конкурса, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. Предыдущим рекордсменом была израильская исполнительница Нетта с клипом на песню «Toy», который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 миллиона просмотров.

Организаторы конкурса также считают, что к концу года клип Little Big может набрать 150 миллионов просмотров.

Напомним, клип на песню UNO стал самым популярным среди всех участников европейского конкурса уже меньше чем сутки после его появления на YouTube, набрав 3,6 миллиона просмотров, а за два дня видео набрало 10 миллионов просмотров

Ранее на сайте kp.ru публиковали детали того, как проходили съёмки видеоклипа.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Видео: официальный аккаунт "Евровидения" на Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU