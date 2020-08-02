Онколог назвал причину горечи во рту

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:46:43+03:00

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Горечь во рту, а также жжение и желтый налет на языке в 95 процентах случаев могут быть связаны с попаданием желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Об этом предупредил российский врач-хирург и онколог Иван Карасев

По словам специалиста, при попадании в желудок желчь смешивается с соляной кислотой. Такое заболевание в итоге приводит к тому, что недостаточность розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, попадает в пищевод, после чего в рот.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты», - рассказал врач в своём Instagram, и посоветовал сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу.

Карасев уточнил, что лечение подобных проблем занимает две-три недели, а после хорошего лечения горечи и жжения во рту уже возникнуть не должно.

Напомним, ранее главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал, как предотвратить или выявить на ранней стадии рак толстой кишки, который входит в пятёрку наиболее злокачественных опухолей наряду с раком желудка. По его словам гастроэнтеролога, ориентироваться на симптомы заболевания в случае начальной стадии просто невозможно

ИСТОЧНИК KP.RU