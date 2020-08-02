2020-08-02T21:07:17+03:00
Общество

Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ

В эфире Радио «Комсомольская правда» начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации назвал особенности подготовки к тренировочному ЕГЭ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭКруглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В эфире передачи «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский рассказал о специально созданной в этом году учебной платформы для организаторов Единого государственного экзамена

«У нас есть специально созданная платформа, она размещена на сайте Федерального центра тестирования. Мы называем ее учебной платформой для подготовке к ЕГЭ. И все организаторы, которые привлекались в этом году, прошли там обучение», - сообщил специалист.

По его словам, эта платформа стала особенностью проведения тренировочного ЕГЭ в этом году, поскольку на ней разместили набор тренажеров, которые «фактически позволяли имитировать все те действия, с которыми сталкивается организатор в аудитории».

Однако Круглинский отметил, что платформа открывается, когда начинается пора сдачи ЕГЭ, а сейчас, в ней уже «нет смысла».

«Было некоторое дообучение до дополнительного периода, который у нас стартует завтра тех, кто вновь привлекается. Но больше я не вижу смысла, чтобы она функционировала», - пояснил он.

Напомним, в Рособрнадзоре сообщили о готовности всех 85 регионов России к проведению Единого государственного экзамена. Кроме того, в ведомстве рассказали, что на пунктах сдачи ЕГЭ в этом году работали 12 тысяч медработников, сдавать экзамен пришли 714 тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году
Crew Dragon с американскими астронавтами готовится к посадке у побережья Флориды
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ
Онколог назвал причину горечи во рту
Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем
Круглинский назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году
«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Россиянам упростили получение пособий на детей
Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая
50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу
В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими
«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста