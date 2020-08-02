Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В эфире передачи «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский рассказал о специально созданной в этом году учебной платформы для организаторов Единого государственного экзамена рассказал об итогах проведения Единого государственного экзамена в период пандемии.

«В этом году количество удаленных на 30% меньше, чем аналогичное количество в прошлом году. Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений. Они сопоставимы с результатами прошлого года», - отметил специалист.

Круглинский также прокомментировал вопрос о возможных послаблениях в период пандемии и атмосфере в пункте проведения экзамена.

«Тут необходимо пояснить, как разрабатываются КИМы. Для того, чтобы провести экзамен в этом году, задания начинают готовиться практически одновременно с публикацией спецификации демо-версии, что происходит еще в августе-сентябре предшествующего года… В феврале материалы уже начинают передаваться для шифровки и тиражирования … То есть, говорить о том, что можно было сделать задание проще или сложнее, это неправильно. Просто потому, что они уже были сформированы», - пояснил он.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пандемия коронавируса не повлияла на результаты ЕГЭ. По его словам, выпускной экзамен прошел максимально объективно и без каких-либо утечек.

ИСТОЧНИК KP.RU