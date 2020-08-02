2020-08-02T23:24:20+03:00
В мире

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля спустя примерно час после приводнения

Пилотируемый космический корабль ранее приводнился в Мексиканском заливе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экипаж Crew Dragon покинул борт корабляЭкипаж Crew Dragon покинул борт корабля
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В воскресенье, 9 августа, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды, где их ждало поисково-спасательное судно GO Navigator, которое помогло экипажу покинуть капсулу корабля.

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля спустя примерно час после приводнения

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля спустя примерно час после приводнения

Как писал сайт kp.ru, корабль совершил успешную посадку в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида, в воскресенье, 2 августа, после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Выход экипажа Crew Dragon длился около часа

Выход экипажа Crew Dragon длился около часа

В месте приводнения Crew Dragon встретил поисково-спасательное судно GO Navigator, поднявший на свой борт капсулу из воды. Сделать такую операцию ему помог гидравлическое подъемное устройство, после чего на борту судна космонавтов смогли покинуть космический корабль, и впервые за два месяца вдохнут полной грудью свежего воздуха.

Выводили экипаж из бокового люка корабля, который также используется при посадке на стартовой площадке, в отличие от носового люка для стыковки с Международной космической станцией. Выход экипажа Crew Dragon длился около часа из-за токсичного вещества на поверхности корабля, специалисты ждали, пока концентрация этих токсических веществ упадет

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС

Космический корабль закончил тестовую миссию на МКС

Это стало первым приводнением американского спускаемого космического корабля за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году. Сам полет астронавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз» стал первым с 2011 года.

Американские астронавты покидают Crew Dragon.Видео: NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU

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