2020-08-02T23:33:05+03:00
В мире

«Очень впечатляюще»: Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой за 45 лет посадкой американского корабля на воду

Американский лидер поблагодарил всех за успешную миссию длительностью два месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который совершил первое для Штатов приводнение за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

«Здорово, когда астронавты НАСА возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии … Астронавты завершают первый всплеск за 45 лет. Очень волнующе!», - написал в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, американский космический корабль с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил приводнение в Мексиканском заливе, в воскресенье, 2 августа, после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Напомним, запуск астронавтов NASA на борт корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая - впервые с 2011 американцы отправились к МКС на американском корабле, а не на российском «Союз».

Возвращение американцев на Землю.Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами вернулся на Землю! Мы собрали лучшие кадры того, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом почти 263 тысячи человек
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
«Очень впечатляюще»: Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой за 45 лет посадкой американского корабля на воду
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля спустя примерно час после приводнения
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году
Crew Dragon с американскими астронавтами начал вход в атмосферу Земли
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ
Онколог назвал причину горечи во рту
Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем
Круглинский назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году
«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Россиянам упростили получение пособий на детей
Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая
50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу
В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими
«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста