2020-08-02T23:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 4498 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
За сутки в Москве выявлено 664 новых заразившихся коронавирусомЗа сутки в Москве выявлено 664 новых заразившихся коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 13 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4498 человек. Накануне сообщалось о смерти 12 больных.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 242713 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 664 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 181342 пациента, за сутки – 761.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом почти 263 тысячи человек
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
«Очень впечатляюще»: Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой за 45 лет посадкой американского корабля на воду
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля спустя примерно час после приводнения
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году
Crew Dragon с американскими астронавтами начал вход в атмосферу Земли
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ
Онколог назвал причину горечи во рту
Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем
Круглинский назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году
«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Россиянам упростили получение пособий на детей
Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая
50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу
В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими
«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста