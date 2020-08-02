ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом почти 263 тысячи человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T23:30:54+03:00

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 17,66 миллиона

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 263 тысячи и превысило 17,66 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер воскресенья, 2 августа, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 17 660523 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 6800894 человека. За прошедший день выявлено 262929 новых инфицированных, умер 5851 больной.

Большинство случаев заражения – 9 476763 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 359180 человек. За сутки в этом регионе выявлено 156433 новых заразившихся, умерли 3963 больных. На втором месте Европа: 3375535 заразившихся с начала пандемии (17419 новых случаев) и 213284 умерших (323 летальных исхода за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 58971 и составило 2131165. С начала пандемии зафиксировано 45837 смертей, за последние 24 часа скончались 937 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 1 августа в чрезвычайном комитете ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии снимать рано.

ИСТОЧНИК KP.RU