2020-08-03T00:55:42+03:00
В мире

Илон Маск поздравил SpaceX и NASA с успешным возвращением Crew Dragon

Экипаж американского космического корабля уже направляется во Флориду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель компании SpaceX Илон МаскОснователь компании SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
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Успешный изобретатель и бизнесмен Илон Маск поздравил свое детище – компанию SpaceX – и американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) с успешным возвращением на Землю первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась», - написал Маск в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа космический корабль с двумя астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Crew Dragon встретило поисково-спасательное судно GO Navigator, экипаж которого поднял капсулу из воды на борт и помог космическим путешественникам выйти из люка.

Это событие стало первым приземлением американского пилотируемого космического корабля за последние 45 лет – после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

Ранее астронавтов NASA с возвращением на Землю поздравил президент США Дональд Трамп.

Возвращение американцев на Землю.Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами вернулся на Землю! Мы собрали лучшие кадры того, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU

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