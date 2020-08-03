Турист повредил скульптуру, делая селфи в итальянском музее

3 Авг. 2020 2020-08-03T01:57:54+03:00

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Австрийский турист повредил гипсовую модель известной скульптуры Полины Бонапарт (княгини Боргезе) работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757 – 1822).

Об инциденте, который произошел в музее итальянского города Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых работ Кановы, с большим прискорбием сообщил в Facebook сотрудник музея Витторио Згарби.

Он рассказал, что турист из Австрии хотел сделать несколько эффектных снимков на память, и в поисках самого «впечатляющего» ракурса для селфи уселся на статую сестры Наполеона, сломав ей при этом два пальца на ноге. А когда мужчина увидел, что натворил, просто сбежал из музея, никому ничего не сказав.

Кадры камеры наблюдения, на которых запечатлен момент повреждения скульптуры, передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU