2020-08-03T02:28:42+03:00
Экономика

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Финансовые организации таким образом хотят мотивировать граждан оформить слепки лица и запись голоса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Банки могут увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию. Фото: Артем Геодакян/ТАССБанки могут увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Несколько российских финансовых организаций решили предложить льготы своим клиентам, сдавшим слепки лица и запись голоса, чтобы привлечь граждан к биометрии.

В частности, «Сбербанк» намерен увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые прошли биометрическую идентификацию. Подобные проекты готовят также ДОМ.РФ и банк ВТБ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

На сегодняшний день такая опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый». Как сообщили изданию в кол-центре, лимит переводов можно увеличить с одного до пяти миллионов в сутки, сдав биометрию во внутреннюю базу банка.

В Ростелекоме, являющемся оператором Единой биометрической системы, газете пояснили, что банки могут пойти на увеличение риска, поскольку слепки лица и запись голоса сложнее подделать или украсть, чем, например, код из SMS.

Напомним, как писал сайт kp.ru, кредитные организации начали собирать биометрические данные своих клиентов еще в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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