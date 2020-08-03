Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

3 Авг. 2020 2020-08-03T02:28:42+03:00

Банки могут увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Несколько российских финансовых организаций решили предложить льготы своим клиентам, сдавшим слепки лица и запись голоса, чтобы привлечь граждан к биометрии.

В частности, «Сбербанк» намерен увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые прошли биометрическую идентификацию. Подобные проекты готовят также ДОМ.РФ и банк ВТБ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

На сегодняшний день такая опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый». Как сообщили изданию в кол-центре, лимит переводов можно увеличить с одного до пяти миллионов в сутки, сдав биометрию во внутреннюю базу банка.

В Ростелекоме, являющемся оператором Единой биометрической системы, газете пояснили, что банки могут пойти на увеличение риска, поскольку слепки лица и запись голоса сложнее подделать или украсть, чем, например, код из SMS.

Напомним, как писал сайт kp.ru, кредитные организации начали собирать биометрические данные своих клиентов еще в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU