Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
Несколько российских финансовых организаций решили предложить льготы своим клиентам, сдавшим слепки лица и запись голоса, чтобы привлечь граждан к биометрии.
В частности, «Сбербанк» намерен увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые прошли биометрическую идентификацию. Подобные проекты готовят также ДОМ.РФ и банк ВТБ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.
На сегодняшний день такая опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый». Как сообщили изданию в кол-центре, лимит переводов можно увеличить с одного до пяти миллионов в сутки, сдав биометрию во внутреннюю базу банка.
В Ростелекоме, являющемся оператором Единой биометрической системы, газете пояснили, что банки могут пойти на увеличение риска, поскольку слепки лица и запись голоса сложнее подделать или украсть, чем, например, код из SMS.
Напомним, как писал сайт kp.ru, кредитные организации начали собирать биометрические данные своих клиентов еще в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU