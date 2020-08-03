Советник Трампа: США рассчитывают договориться с Россией и Китаем по ограничению вооружений

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:33:30+03:00

О'Брайен отметил, что дружественные отношения между американской и российской сторонами выгодны как обеим странам, так и всему миру

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты надеются заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Об этом советник Трампа пишет в статье для газеты The Washington Post. Он напомнил, что в июне США начали переговоры с Россией по новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и «с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем».

Роберт О'Брайен также в своей статье отмечает, что дружественные отношения между Америкой и Россией были бы выгодны как обеим странам, так и всему миру, но для этого, по его словам, Москва должна «воздерживаться от агрессии за рубежом». Тогда «не было бы необходимости в санкциях против России, и торговля между нашими странами процветала бы», подчеркнул советник Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия предложила Штатам продлить Договор на пять лет, а в американском госдепартаменте заявили, что будут рассматривать этот вопрос, если третьим участником ДСНВ станет Китай. Потом США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России», так как в Пентагоне считают, что наша страна увеличивает свой стратегический ядерный арсенал, чтобы «иметь дело с Америкой».

ИСТОЧНИК KP.RU