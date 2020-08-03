2020-08-03T04:10:17+03:00
Экономика

Эксперты назвали среднюю зарплату по России

Аналитики подсчитали: среднестатистический работник в 2020 году получал 35 тысяч рублей в месяц
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Зарплата среднестатистического работника в России составляет 35 тысяч рублей в месяцЗарплата среднестатистического работника в России составляет 35 тысяч рублей в месяцФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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