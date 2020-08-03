Эксперты назвали среднюю зарплату по России
Аналитики подсчитали: среднестатистический работник в 2020 году получал 35 тысяч рублей в месяц
Зарплата среднестатистического работника в России составляет 35 тысяч рублей в месяцФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU