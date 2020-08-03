2020-08-03T04:54:21+03:00
Авто

Первый российский электромобиль начнут производить в конце года

Сроки запуска серийного производства машин сдвинулись из-за пандемии коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый российский электромобиль Zetta. Фото: Пресс-служба Минпромторга РФПервый российский электромобиль Zetta. Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ
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Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должен начаться в конце этого года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее предполагалось, что серийный выпуск этих машин начнется уже в первом квартале 2020 года, но, как сказал министр промышленности и торговли, «пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта».

«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», - отметил Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Он также рассказал, что понадобились дополнительные инвестиции в проект – около 100 миллионов рублей, этот вопрос в конце августа будет рассматривать экспертный совет Фонда развития промышленности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Zetta — первый российский электромобиль, серийное производство которого будет проходить на собственном заводе компании в Тольятти. Завод планирует выпускать около 15 тысяч автомобилей в год, половина из которых будет производиться на экспорт.

Проект первого российского электромобиля Zetta.

ИСТОЧНИК KP.RU

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