Первый российский электромобиль начнут производить в конце года
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должен начаться в конце этого года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ранее предполагалось, что серийный выпуск этих машин начнется уже в первом квартале 2020 года, но, как сказал министр промышленности и торговли, «пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта».
«Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», - отметил Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Он также рассказал, что понадобились дополнительные инвестиции в проект – около 100 миллионов рублей, этот вопрос в конце августа будет рассматривать экспертный совет Фонда развития промышленности.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Zetta — первый российский электромобиль, серийное производство которого будет проходить на собственном заводе компании в Тольятти. Завод планирует выпускать около 15 тысяч автомобилей в год, половина из которых будет производиться на экспорт.
Проект первого российского электромобиля Zetta.
ИСТОЧНИК KP.RU