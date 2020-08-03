Microsoft не передумала покупать долю в TikTok

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:46:10+03:00

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Корпорация Microsoft объявила, что готова продолжать переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке американского сегмента социальной сети TikTok.

«После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой и президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в Соединенных Штатах», - говорится в заявлении на сайте корпорации.

Отмечается, что американцы «оперативно» приступят к торгу с представителями китайской фирмы – владельца сервиса, и «при любых обстоятельствах завершат эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года».

Если переговоры пройдут успешно, и сделка будет заключена, то к Microsoft, скорее всего, перейдет также контроль за работой приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом американская корпорация пообещала, что под ее руководством информация пользователей TikTok в США не будет выходить за пределы страны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Microsoft приостановила переговоры из-за того, что Трамп в очередной раз заявил о скором запрете TikTok на территории Штатов, а также о том, что он не поддержит приобретение TikTok любой американской компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU