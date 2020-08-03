Тимошенко: Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав Зеленского президентом
Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав президентом страны Владимира Зеленского, заявила бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Однако, по ее мнению, именно сейчас у граждан Незалежной есть шанс исправить ошибку, «правильно» проголосовав на региональных выборах в этом году, 25 октября.
«Еесли мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом — правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить», - сказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»