2020-08-03T06:16:45+03:00
Политика

Тимошенко: Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав Зеленского президентом

Лидер «Батькивщины» назвала нынешнюю власть Украины «правительством невежд»
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав президентом страны Владимира Зеленского, заявила бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Однако, по ее мнению, именно сейчас у граждан Незалежной есть шанс исправить ошибку, «правильно» проголосовав на региональных выборах в этом году, 25 октября.

«Еесли мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом — правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить», - сказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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