3 Авг. 2020 2020-08-03T06:09:04+03:00

Знаменитый российский доктор также сказал, что COVID-19 – это проверка системы здравоохранения страны на прочность

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны» и проверкой системы здравоохранения России на прочность.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - сказал знаменитый российский доктор в интервью Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU