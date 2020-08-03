3 Авг. 2020 2020-08-03T06:25:31+03:00

Знаменитый российский доктор также сказал, что COVID-19 – это проверка системы здравоохранения страны на прочность

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны» и проверкой системы здравоохранения России на прочность.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - сказал знаменитый российский доктор в интервью Forbes.

Леонид Рошаль также дал высокую оценку предпринятым в нашей стране мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и качеству медицинской помощи пациентам с COVID-19, отметив, что число выздоровевших больных в России «неуклонно растет».

Напомним, ранее в интервью «Комсомольской правде» доктор Рошаль предрек России «здравоохранение будущего» после пандемии коронавируса.

«Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии», - в частности, сказал Леонид Михайлович.

ИСТОЧНИК KP.RU