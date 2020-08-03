2020-08-03T06:44:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионов

По данным Университета Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионовЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 3 августа, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 18 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 18 017556 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 687930 больных, выздоровели 10,64 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 4 665932 человека, из них 154,8 тысячи умерли, около 238 тысяч излечились. За США следует Бразилия, где зафиксировано 2 733677 случаев заражения, на третьем месте Индия (1 750723 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 850870 случаев заражения, скончались 14128 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 650173 заболевших россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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