Последние новости на утро 3 августа 2020: Советник Трампа заявил, что США выгодны дружественные отношения с Россией

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:20:59+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 3 августа 2020 года

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Последние новости на утро 3 августа 2020 года. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что дружественные отношения между Соединенными Штатами и Россией были бы выгодны не только обеим странам, но и всему миру. Однако для этого, по его словам, Москва должна «воздерживаться от агрессии за рубежом». Тогда «не было бы необходимости в санкциях против России, и торговля между нашими странами процветала бы», подчеркнул советник Трампа.

Он также сообщил, что Штаты рассчитывают заключить с Россией и Китаем соглашение по контролю над вооружениями, и что в ближайшее время представители РФ и США проведут переговоры по вопросам борьбы с международным терроризмом.

В понедельник, 3 августа, вступают в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», и россияне больше не смогут пополнять наличными свои электронные кошельки, которые не прошли идентификацию. Между тем, на сегодняшний день анонимных виртуальных кошельков, которые пополняются наличными, осталось немного, и большая их часть принадлежит подросткам или гражданам, у которых нет паспорта и банковского счета, а используются они, в основном, для оплаты небольших покупок.

Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.

Тем временем число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 18 миллионов. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал нынешнюю пандемию «репетицией биологической войны» и проверкой системы здравоохранения России на прочность.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», - сказал знаменитый российский доктор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769334" frameborder="0"></iframe> Доктор Рошаль о распространении пандемии коронавируса в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU