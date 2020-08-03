Глава Минпромторга рассказал о планах по внедрению 6G в России

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:38:33+03:00

Денис Мантуров сообщил, что переход к сети нового поколения занимает от года до трех лет

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России идет подготовка к внедрению сети 6G в России. Ученые только начали анализ и работу в этом направлении, так что проект в самом начале реализации.

- Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний - производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами,- приводит слова министра ТАСС.

Пока нет точных данных, когда 6G появится в стране. Зато есть примерные сроки внедрения сети пятого поколения - на это уйдет от года до трех лет с момента, когда в Минкомсвязи дадут "добро" на проект. После этого в Мипромторге начнут "запускать свои инвестиционные проекты".

- Нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте,- пояснил Денис Мантуров.

ИСТОЧНИК KP.RU