2020-08-03T07:38:33+03:00
Общество

Глава Минпромторга рассказал о планах по внедрению 6G в России

Денис Мантуров сообщил, что переход к сети нового поколения занимает от года до трех лет
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сеть 5G может появиться через год после одобрения проекта МинпромторгомСеть 5G может появиться через год после одобрения проекта МинпромторгомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России идет подготовка к внедрению сети 6G в России. Ученые только начали анализ и работу в этом направлении, так что проект в самом начале реализации.

- Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний - производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами,- приводит слова министра ТАСС.

Пока нет точных данных, когда 6G появится в стране. Зато есть примерные сроки внедрения сети пятого поколения - на это уйдет от года до трех лет с момента, когда в Минкомсвязи дадут "добро" на проект. После этого в Мипромторге начнут "запускать свои инвестиционные проекты".

- Нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте,- пояснил Денис Мантуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года
Мужчина раскрыл секрет, почему в 53 года выглядит как студент
Глава Минпромторга рассказал о планах по внедрению 6G в России
В МИД Египта ответили на заявление Илона Маска о построенных инопланетянами пирамидах
Последние новости на утро 3 августа 2020: Советник Трампа заявил, что США выгодны дружественные отношения с Россией
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Тимошенко: Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав Зеленского президентом
Microsoft не передумала покупать долю в TikTok
Советник Трампа: США хотят провести с Россией диалог по борьбе с терроризмом
Первый российский электромобиль начнут производить в конце года
Эксперты назвали среднюю зарплату по России
Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией
Советник Трампа: США рассчитывают договориться с Россией и Китаем по ограничению вооружений
С 3 августа в России запрещено пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
Турист повредил скульптуру, делая селфи в итальянском музее
В Египте микроавтобус упал в оросительный канал, погибли восемь человек
Илон Маск поздравил SpaceX и NASA с успешным возвращением Crew Dragon
В Абхазии из-за коронавируса предложили ввести ограничения на границе с Россией
Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева