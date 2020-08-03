2020-08-03T08:13:46+03:00
В мире

Мужчина раскрыл секрет, почему в 53 года выглядит как студент

Он признался, что даже в 30 лет чувствовал себя хуже, чем сейчас
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчину принимают за молодого парня, хотя ему скоро исполнится 54 годаМужчину принимают за молодого парня, хотя ему скоро исполнится 54 годаФото: Instagram.com
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Эдсона Брандао из Нидерландов язык не повернется назвать человеком "предпенсионного возраста". Потому что это по паспорту ему 53 года, но стоит взглянуть на мужчину, кажется, что паспорт вовсе не его. Его все принимают за студента. И дело не в генетике, уверен Брандао.

Он старел, как и все. В 30 лет чувствовал себя таким разбитым, будто собирается на пенсию. Тогда мужчина решил, что если не сейчас, то потом бороться с этим ощущением будет уже поздно. Он сменил рацион и занялся спортом, сообщает Unilad.

Правила питания простые: не есть сладкого, обработанных и жареных блюд. Еще он говорит, что важнее всего не курить, иначе спорт и правильная пища не помогут продлить жизнь и молодость.

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53-летний мужчина выглядит на 25 лет
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- Я пью только минеральную воду, примерно два литра в день, никаких сладких газировок и сока из коробки, - рассказал мужчина. - Удивительно наблюдать, как люди поражены моей молодой внешностью, и я могу вдохновить их изменить свой образ жизни, если они захотят.

Но одного правильного питания мало, уверен Эдсон Брандао. поэтому он регулярно занимается спортом, если не получается вырваться в зал, то ездит на велосипеде, тренируется на открытых площадках.

edsonsecretsedsonsecrets
Житель Нидерландов сумел с помощью спорта и правильного питания сбросить "30 лет"
345 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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