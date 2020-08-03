2020-08-03T08:00:53+03:00
Экономика

Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года

Такие планы стоят перед Минтрудом
Елена АКИМОВА
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Минтруд планирует вернуть безработицу на докризисный уровень к 2021 годуМинтруд планирует вернуть безработицу на докризисный уровень к 2021 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Минтруд рассчитывает сократить безработицу в России вчетверо к концу 2021 года. То есть, вернуть ситуацию на докризисный уровень.

По расчетам специалистов, число людей, стоящих на бирже труда, должно сократиться с имеющихся трех миллионов до 0,7 млн.

- Пока Минтруд прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости, - сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Речь идет об организации дополнительного образования для тех, кто под риском сокращения, создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников. Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места. На эти цели правительство выделило более 4 млрд рублей, которые получили в 79 субъектах страны.

А вот эксперты уверены, что при нынешнем наборе мер поддержки вернуть рынок труда к докризисным показателям до конца 2021 года вряд ли удастся.

Чтобы выровнять показатели необходимо создать порядка 3 млн новых рабочих мест, а это возможно только благодаря системным мерам поддержки.

- Чтобы восстановить уровень занятости, нужно восстановить прежний уровень потребления, спрос на товары и услуги. Это позволит бизнесу платить зарплаты персоналу. Большинство потерявших работу трудились в сфере услуг, в том числе туризме, общепите, а они вряд ли так скоро восстановятся, - полагает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его мнению, часть людей, оставшихся без работы, можно «перебросить» в сферу строительства, особенно жилищного, если они будут готовы переквалифицироваться.

Ранее Пенсионный фонд напомнил об оформлении заявления для выплат на детей. Россияне, которые в июне и июле не оформили пособия, смогут в августе получить по 10 тысяч рублей за оба месяца, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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