2020-08-03T08:19:43+03:00
Общество

Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии

Большинство отдыхающих строит краткосрочные планы
Елена АКИМОВА
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Туристы не спешат бронировать туры на осень, ограничиваясь планами на ближайшие пару неделиТуристы не спешат бронировать туры на осень, ограничиваясь планами на ближайшие пару неделиФото: Олег УКЛАДОВ
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Россияне с опасением планируют свои отпуска. Несмотря на то, что частично открыты границы и есть возможность отправиться на заграничные курорты, многие предпочитают жить настоящим.

Туры бронируются только на две недели вперед, прогнозы на осень крайне туманны. Туристы опасаются второй волны пандемии и поэтому не выкупают туры заранее.

— Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно. Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой, - рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

Если отдых в Турции давно стал родным и привычным, то авиасообщение с Танзанией привлекло внимание россиян.

- В первые несколько дней люди активно искали информацию о курортах региона, ценах и условиях отдыха. Количество запросов увеличилось на 70 процентов, но это было недолго, потом туристы переключились на привычные направления, - отметила специалист.

Ежегодно в Танзанию отправляются около 10 тысяч российских туристов. В основном направление выбирают обеспеченные люди средних лет, тур обходится дороже 100 тысяч рублей.

- Так как африканские власти не предоставляют точной информации о заболевших коронавирусом, наши обеспеченные туристы решили остаться дома, - рассуждает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма Марина Каткова.

На фоне новостей о тестировании вакцины от коронавируса, вирусологи с осторожностью делают прогнозы по заболеваемости. Если весной специалисты утверждали, что вторая волна придет осенью и повторит первую, то сейчас настаивают, что заболевание "растеряет" свою агрессивность.

Тем временем, в Подмосковье обменили обязательную обсервацию после поездки за границу. Достаточно разместить на портале «Госуслуги» результаты ПЦР-теста в течение трех дней после возвращения домой, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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