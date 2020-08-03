Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:47:10+03:00

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Главным спичрайтером президента Украины Владимира Зеленского является бывший сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк. Он, кстати, также автор шуток и для других проектов "Квартала 95".

С приходом к власти, Зеленский забрал старых друзей к себе в президентский офис. Коостюка сделали замглавы администрации президента Украины. Ему поручено самое ответственное задание - писать тексты, которые Владимир Зеленский будет произносить на публике.

- Он пишет тексты. Итоговую версию смотрю я, вношу правки,- рассказал изданию Страна.ua советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. - Какие-то блоки добавляю я, еще кто-то из узкого круга. А Костюк все это сводит и выдает финальную версию. Хотя вообще спичрайтер - это сборное понятие, это не один человек, а группа людей. У Порошенко тоже так было.

Хотя не всегда команда спичрайтеров справляется, или сам Зеленский порой отходит от утвержденного текста. Во время открытия детской больницы в Киеве президент страны очень сумбурно говорил, так что "даже украинцы такой украинский понять нем могли", затем Зеленский внезапно пообещал "всех бомбить", потому что у них будет новый самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU