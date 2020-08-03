2020-08-03T08:44:33+03:00
Общество

Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией

А эксперты объяснили, от чего зависит успех в сложной борьбе
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Минздраве назвали регионы, где лучше всего борются с наркоманиейВ Минздраве назвали регионы, где лучше всего борются с наркоманиейФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Минздраве назвали регионы, которые лучше других борются с наркоманией. В целом статистика улучшается год от года: если в 2014 году соответствующие диагнозы ставили в 14,5 случаях на 100 тысяч населения, то в 2019 году показатель сократился до 9,9.

Больше всего пациентов в ремиссии от одного до двух лет в Челябинской области (28,4%), Севастополе (26,3%) и Чувашии (19,9%).

А от двух лет и выше держатся в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях.

Стоит отметить, что по стране показатель ремиссии от одного до двух лет составляет 13,8%, более двух лет — 11,2%.

Профессор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко объяснила, от чего зависит успех в борьбе с недугом. Это целая совокупность показателей: работа наркологической службы (как государственной так и частной, социальная адаптация человека.

- После лечения человек должен быть хорошо трудоустроен. Если у больного возникают социальные проблемы после лечения, то это является очень серьёзным провоцирующим фактором. Еще один важный фактор – это развитие частной наркологической служб в регионе. Обращение в государственную приводит к серьезным социальным ограничениям. Платежеспособные и социально сохранные пациенты стараются избегать такого, выбирая помощь частных центров, - объяснила NEWS.ru Клименко.

Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года
Мужчина раскрыл секрет, почему в 53 года выглядит как студент
Глава Минпромторга рассказал о планах по внедрению 6G в России
В МИД Египта ответили на заявление Илона Маска о построенных инопланетянами пирамидах
Последние новости на утро 3 августа 2020: Советник Трампа заявил, что США выгодны дружественные отношения с Россией
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Тимошенко: Украинцы допустили «трагическую ошибку», избрав Зеленского президентом
Microsoft не передумала покупать долю в TikTok
Советник Трампа: США хотят провести с Россией диалог по борьбе с терроризмом
Первый российский электромобиль начнут производить в конце года
Эксперты назвали среднюю зарплату по России
Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией
Советник Трампа: США рассчитывают договориться с Россией и Китаем по ограничению вооружений
С 3 августа в России запрещено пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
Турист повредил скульптуру, делая селфи в итальянском музее
В Египте микроавтобус упал в оросительный канал, погибли восемь человек
Илон Маск поздравил SpaceX и NASA с успешным возвращением Crew Dragon
В Абхазии из-за коронавируса предложили ввести ограничения на границе с Россией
Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева