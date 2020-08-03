Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:44:33+03:00

В Минздраве назвали регионы, где лучше всего борются с наркоманией Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А эксперты объяснили, от чего зависит успех в сложной борьбе

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В Минздраве назвали регионы, которые лучше других борются с наркоманией. В целом статистика улучшается год от года: если в 2014 году соответствующие диагнозы ставили в 14,5 случаях на 100 тысяч населения, то в 2019 году показатель сократился до 9,9.

Больше всего пациентов в ремиссии от одного до двух лет в Челябинской области (28,4%), Севастополе (26,3%) и Чувашии (19,9%).

А от двух лет и выше держатся в Севастополе (20,5%), Тамбовской (17,8%) и Сахалинской (17,4%) областях.

Стоит отметить, что по стране показатель ремиссии от одного до двух лет составляет 13,8%, более двух лет — 11,2%.

Профессор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Татьяна Клименко объяснила, от чего зависит успех в борьбе с недугом. Это целая совокупность показателей: работа наркологической службы (как государственной так и частной, социальная адаптация человека.

- После лечения человек должен быть хорошо трудоустроен. Если у больного возникают социальные проблемы после лечения, то это является очень серьёзным провоцирующим фактором. Еще один важный фактор – это развитие частной наркологической служб в регионе. Обращение в государственную приводит к серьезным социальным ограничениям. Платежеспособные и социально сохранные пациенты стараются избегать такого, выбирая помощь частных центров, - объяснила NEWS.ru Клименко.

Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

ИСТОЧНИК KP.RU