2020-08-03T09:00:34+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов

Раньше в европейской части России таких насекомых не было
Юлия САЛЬНИКОВА
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Если клопы появились в одной квартире, то вскоре они переползут и к соседямЕсли клопы появились в одной квартире, то вскоре они переползут и к соседямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России появились тропические постельные клопы. В Роспотребнадзоре сообщают - такие насекомые аномалия для европейской части страны, поскольку ранее обитали только в условиях стран, где высокая влажность и высокие температуры. Хотя лето 2020 года сильно похоже на тропическое, когда после изнуряющей жары идут ливни с грозами.

- Такие клопы могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием,- приводит сообщение ведомства РИА Новости.

У тропических клопов есть особенность, они могут нападать на человека и днем. Летом они наиболее активны, а также в период начала отопительного сезона. Попасть в дом клопы могут на одежде, в которой выходили на улицу, или через вентиляцию.

Клопы очень быстро распространяются, так что если клопы появились в одной квартире многоквартирного дома, то, вероятно, вскоре непрошеных гостей встретят на белье и покрывалах и соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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