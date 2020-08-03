В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
В России появились тропические постельные клопы. В Роспотребнадзоре сообщают - такие насекомые аномалия для европейской части страны, поскольку ранее обитали только в условиях стран, где высокая влажность и высокие температуры. Хотя лето 2020 года сильно похоже на тропическое, когда после изнуряющей жары идут ливни с грозами.
- Такие клопы могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием,- приводит сообщение ведомства РИА Новости.
У тропических клопов есть особенность, они могут нападать на человека и днем. Летом они наиболее активны, а также в период начала отопительного сезона. Попасть в дом клопы могут на одежде, в которой выходили на улицу, или через вентиляцию.
Клопы очень быстро распространяются, так что если клопы появились в одной квартире многоквартирного дома, то, вероятно, вскоре непрошеных гостей встретят на белье и покрывалах и соседи.
ИСТОЧНИК KP.RU