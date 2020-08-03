В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Раньше в европейской части России таких насекомых не было
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В России появились тропические постельные клопы. В Роспотребнадзоре сообщают - такие насекомые аномалия для европейской части страны, посколькоу ранее обитали только у условиях стран, где высокая влажность и высокие температуры.
- Такие клопы могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием,- приводит сообщение ведомства РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU