Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:42:26+03:00

Во время пандемии свиного гриппа в 2009 году богатые страны также скупили партии первых препаратов

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В мире идет не только гонка вакцин, но и гонка за вакцинами - страны уже заключают контракты с исследовательскими группами, чтобы первыми получить партию препарата для формирования иммунитета от коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, в "очередь" за вакциной встали страны ЕС, по словам экспертов, некоторые настроены агрессивно, чтобы не дать конкурентам перехватить партию. США и Британия уже заключили предварительное соглашение с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, а Япония - с Pfizer.

В мире больше 7,7 миллиардов человек, эксперты из ряда стран считают, что препаратов на всех, если рассматривать ближайшее время после начала производства, не хватит. Тем более, что страны собираются закупать вакцину "с запасом", чтобы хватило на две вакцинации одного человека. Считается, что для устойчивого иммунитета понадобится две прививки.

Прогноз основан на опыте 2009 года, когда практически вся партия препарата от вируса свиного гриппа раскуплена богатыми странами, остальным, где ситуация с болезнью была действительно сложная, пришлось ожидать.

ИСТОЧНИК KP.RU