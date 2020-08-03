2020-08-03T09:53:57+03:00
Общество

Найдено новое захоронение убитых мирных граждан в годы войны: Возбуждено уголовное дело

Обнаружены останки 46 человек, из них девять застреленных в голову женщин
Юлия САЛЬНИКОВА
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В СК возбудили дело по статье ГеноцидВ СК возбудили дело по статье ГеноцидФото: Иван ПЕТРОВ
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Псковской области ранее неизвестного места захоронения убитых в войну мирных граждан. Останки 46 человек найдены в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино. Среди погибших девять женщин, расстрелянных в голову.

- Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан,- сказано в сообщении Следственного комитета.

Помощь следователям оказывают в Минобороны России, после того как останки погибших будут извлечены, начнут изучать архивные материалы и устанавливать обстоятельства смерти людей. Уголовное дело возбуждено по статье "Геноцид".

- Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным,- добавили в СК.

Ранее в ведомстве возбудили уголовное дело о геноциде по факту убийства 214 воспитанников детского дома в Ейске. Самой юной жертве фашистов было шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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