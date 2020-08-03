2020-08-03T10:05:22+03:00
В мире

Польша оштрафовала "Газпром" из-за отсутствия сотрудничества в деле по "Северному потоку 2"

Штраф равен 213 миллионов злотых, это 4,2 миллиарда рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Комитет конкуренции и защиты потребителей Польши (UOKiK) ранее сделал запрос в "Газпром"Комитет конкуренции и защиты потребителей Польши (UOKiK) ранее сделал запрос в "Газпром"Фото: REUTERS
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Польский президент Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростный наложил на "Газпром" штраф из-за отсутствия сотрудничества в расследовании дела по "Северному потоку 2". Поляки запросили у российской компании данные о контрактах на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газообразного топлива.

- В начале года мы попросили «Газпром» предоставить нам контракты, заключенные его дочерней компанией с другими компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2. Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с президентом офиса, компания не предоставляла эту информацию,- сказано в заявлении польского антимонопольного регулятора.

Поляки напомнили, что и страна - член Евросоюза, не выполнение законов Польши может привезти к санкциям. Поэтому глава UOKiK не только решил оштрафовать "Газпром", он требует с российской компании максимальный штраф из возможных по этой статье.

- Газпром» даже не обращался за разрешением на передачу информации в Министерство энергетики России. Местные компании, имеющие стратегическое значение, должны получить такое разрешение, прежде чем раскрывать информацию,- добавил Хростный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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