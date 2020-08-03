2020-08-03T10:14:41+03:00
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента

За теми, кто выписан из больниц после прохождения лечения, врачи сохранят наблюдение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Победившие коронавирус люди могут сдать плазмуПобедившие коронавирус люди могут сдать плазмуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 842 пациента. Такие данные 3 августа приводит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182184,- приводит ее оперштаб Москвы.

За теми, кто победил болезнь, врачи сохранят наблюдение. Опасность коронавируса в том в осложнениях, которые возникают, несмотря на то, что вируса уже нет в организме. Самое опасное - нарушение работы сердца и легких. Фиброз легких считается одним из самых серьезных диагнозов у бывших зараженных.

В Подмосковье за сутки 197 человек выписаны из больниц и сняты с учета как зараженные после успешного прохождения лечения. Таким образом, более 47,2 тысячи заболевших коронавирусом вылечились в Подмосковье за все время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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