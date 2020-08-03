2020-08-03T10:28:00+03:00
Общество

Мантуров рассказал, когда Россия будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц

Вакцину Центра Гамалеи готовятся выпускать сразу три предприятия
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России 17 прототипов вакцин от коронавирусаВ России 17 прототипов вакцин от коронавирусаФото: REUTERS
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Производство первой российской вакцины от коронавируса начнется уже в этом году. Когда промышленные обороты будут достаточными для массовой вакцинации, рассказал в беседе с ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил - как минимум одну вакцину будут производить уже с осени. Речь про препарат, разработанный Центром Гамалеи, испытания вакцины завершены. Но на подходе готовность еще одной вакцины - от исследовательского центра "Вектор", в Санкт-Петербурге тоже приступают к тестированию на добровольцах. Всего 17 прототипов вакцин в стране.

- Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы,- сообщил министр.

Серийное производство должно начаться в сентябре после того, как вакцину зарегистрируют. Первыми прививку получат врачи и учителя. В Мнздраве сообщили - вакцина будет для россиян бесплатной.

- За счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года,- сообщил Денис Мантуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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